Тимур Галлямов, который сбил полицейского во время погони в Москве, признался, что был под действием наркотиков. Он говорит, что переживает и раскаивается в своем поступке.

Тимур Галлямов, который сбил полицейского во время погони в Москве, признался, что был под действием наркотиков.Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы и замглавы "Ассоциации в защиту бизнеса" Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Галлямов переживает и раскаивается в своем поступке.Галлямов находится в СИЗО в карантинной камере, где нет ни телевизора, ни холодильника, из бытовых приборов есть только чайник. Еда его устраивает, на здоровье он не жалуется. В камере есть книги, но, по словам Галлямова, читать он не любит. Передач пока не получал. Его соседи по камере подозреваются в незаконном обороте наркотиков.27-летний Тимур – сын бывшего министра спорта Московской области и бывшего сенатора Амира Галлямова. Около трех часов утра 26 мая Toyota Land Cruiser 200, за рулем которой находился Тимур, остановили на Кутузовском проспекте. Он показал права, но выходить из салона отказался и уехал. Его попытались задержать позже на Мосфильмовской улице, но лихач съехал на тротуар, сбив при этом сотрудника ДПС, и скрылся. Полицейским удалось его поймать в районе Большой Филевской улицы. В отношении Галлямова возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".