Александр Друзь уволен с поста главы комиссии по этике
Международной ассоциации клубов Что? Где? Когда?. Поводом стал разразившийся
зимой скандал на игре Кто хочет стать миллионером. Оконфузившийся знаток
принес официальные извинения.
Александр Друзь уволен с поста главы комиссии по этике
Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". Поводом стал разразившийся
зимой скандал на игре "Кто хочет стать миллионером". Оконфузившийся "знаток"
принес официальные извинения.
так и не признал, что пытался сжульничать на
игре "Кто хочет стать миллионером?". Однако за скандал, в котором
известный "знаток" оказался главным действующим лицом, все же
извинился.
"Я сожалею о том, что мои действия при участии в
телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб
репутации МАК "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извинения
организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило
репутационный, моральный и любой другой вред", – заявил Александр Друзь.
Извинения последовали за объявлением о том, что оконфузившийся
"знаток" уволен с поста главы комиссии по этике МАК. Сама комиссия
расформирована. При этом Александр Друзь
сохранил за собой должность вице-президента ассоциации. Решать, виновен ли
игрок в попытке жульничества на телевикторине, МАК не стала – заявила, что этот
вопрос вне ее компетенции.
Напомним, несколько месяцев назад разгорелся скандал с
подкупом: главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?"
Илья Бер обвинил в мошенничестве. По его словам, Александр предложил
раскрыть список вопросов, которые зададут в выпуске с его участием, и ответы на
них. В качестве вознаграждения Беру предложили долю от выигрыша в 3 миллиона.
Однако Бер записал беседу с на диктофон -
и некоторое время спустя ее обнародовал. "Знаток", в свою очередь,
заявил, что история изложена "с точностью до наоборот", и это главный
редактор предлагал ему поделиться выигрышем в обмен на "слитые"
ответы. В итоге Первый канал отстранил обоих от эфира, напоминает "Экспресс-газета".