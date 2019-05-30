Александр Друзь уволен с поста главы комиссии по этике Международной ассоциации клубов Что? Где? Когда?. Поводом стал разразившийся зимой скандал на игре Кто хочет стать миллионером. Оконфузившийся знаток принес официальные извинения.

Александр Друзь уволен с поста главы комиссии по этикеМеждународной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". Поводом стал разразившийсязимой скандал на игре "Кто хочет стать миллионером". Оконфузившийся "знаток"принес официальные извинения.так и не признал, что пытался сжульничать наигре "Кто хочет стать миллионером?". Однако за скандал, в которомизвестный "знаток" оказался главным действующим лицом, все жеизвинился."Я сожалею о том, что мои действия при участии втелевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущербрепутации МАК "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извиненияорганизации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинилорепутационный, моральный и любой другой вред", – заявил Александр Друзь.Извинения последовали за объявлением о том, что оконфузившийся"знаток" уволен с поста главы комиссии по этике МАК. Сама комиссиярасформирована. При этом Александр Друзьсохранил за собой должность вице-президента ассоциации. Решать, виновен лиигрок в попытке жульничества на телевикторине, МАК не стала – заявила, что этотвопрос вне ее компетенции.Напомним, несколько месяцев назад разгорелся скандал сподкупом: главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?"Илья Бер обвинил в мошенничестве. По его словам, Александр предложилраскрыть список вопросов, которые зададут в выпуске с его участием, и ответы наних. В качестве вознаграждения Беру предложили долю от выигрыша в 3 миллиона.Однако Бер записал беседу с на диктофон -и некоторое время спустя ее обнародовал. "Знаток", в свою очередь,заявил, что история изложена "с точностью до наоборот", и это главныйредактор предлагал ему поделиться выигрышем в обмен на "слитые"ответы. В итоге Первый канал отстранил обоих от эфира, напоминает "Экспресс-газета".