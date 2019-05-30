Появились новые данным о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в июне. Правда, пока официального подтверждения от Кремля о том, что разговор двух лидеров состоится, нет.

Появились новые данным о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в июне. Правда, пока официального подтверждения от Кремля о том, что разговор двух лидеров состоится, нет.Встреча президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдам Трампом должна состояться в июне. В ходе беседы лидеры государств должны обсудить вопрос пленных украинских моряков – такое заявление сделал накануне спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.По его словам, запланированная в декабре встреча Трампа и Путина так и не состоялась, но сейчас она должна состоятся. Ранее Волкер выражал позицию Штатов по поводу задержанных моряков – Вашингтон считает, что украинцев необходимо отпустить. Впрочем, в российском МИДе придерживаются иной позиции.Более того, пока о встрече с Путиным говорят только американские представители. Так, несколькими днями ранее о намерении Трампа провести переговоры с российским коллегой в Осаке заявил госсекретарь США Майк Помпео в Сочи, передает .Представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что у Москвы пока нет запроса от США встречу с Владимиром Путиным, отмечает .