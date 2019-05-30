Президент США Дональд Трамп заверил, что ни один его предшественник не демонстрировал такой жесткий подход к РФ, как он.

Президент США Дональд Трамп заверил, что ни один его предшественник не демонстрировал такой жесткий подход к РФ, как он.Как передает "Интерфакс", об этом глава Белого дома проинформировал мировую общественность, беседуя с журналистами. Он попенял им на то, что они редко упоминают о том, что введенные им антироссийские санкции — "беспрецедентно жесткие".Трамп напомнил средствам массовой информации, что регулярно принимает неприятные для России меры в сфере энергетики, критикует проект газопровода "Северный поток-2" и активно поддерживает власти Украины.При этом американский президент признался, что несмотря на всё это, хочет наладить отношения с Россией. А также с Китаем, Ираном и Евросоюзом. Трамп подчеркнул, что желает наладить отношения с Москвой и Пекином "или на справедливых или наших условиях".