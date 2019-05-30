Депутаты Московской областной думы приняли поправки, ужесточающие закон о тишине.

В первые полгода со дня введения многоквартирного дома в эксплуатацию запрещено проведение работ в будни с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 8:00. В выходные работы проводить нельзя с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 10:00.После полугода работы нельзя будет проводить с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 в будни, с 19:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 в выходные.По ночам нельзя кричать, свистеть, петь, играть на музыкальных инструментах, проводить работы с применением механических средств и технических устройств, словом, все, что нарушает тишину и покой жильцов, сообщает РИА Новости.Но есть и послабление: дворникам разрешили работать по ночам. Уборку территорий убрали из перечня шумных работ, поскольку в случае снегопада дворы расчистить следует до начала рабочего дня.