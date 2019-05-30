Вооруженные силы Украины планируют ликвидировать такие воинские звания, как старшина или прапорщик. Вместо них в ВСУ появятся несколько разновидностей сержантов: например, штаб-сержант, мастер-сержант или главный мастер-сержант. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении Верховной рады.

Вооруженные силы Украины планируют ликвидировать такие воинские звания, как старшина или прапорщик. Вместо них в ВСУ появятся несколько разновидностей сержантов: например, штаб-сержант, мастер-сержант или главный мастер-сержант. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении Верховной рады, сообщает агентство ТАСС.Нововведения служат двум целям: во-первых, совместимость с вооруженными силами стран НАТО, во-вторых формирование профессионального корпуса сержантов, который сможет эффективнее обучать солдат и рекрутов.Изменения коснутся не только сухопутных войск, но и флота. Моряки вместо звания мичмана получат все тех же штаб и мастер-старшин.ВСУ уже давно пытаются походить на европейские армии и вооруженные силы США. Так, например, украинские ВДВ решили сменить голубые береты на "кроваво-красные", потому, что такие же головные уборы носят десантники стран НАТО и еще 40 государств.