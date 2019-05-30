Ксения Собчак появится в эфире Первого канала уже в сентябре. Обсуждаются детали стартовых выпусков и название программы. Формат передачи схож с шоу Вечерний Ургант.

Ксения Собчак появится в эфире Первого канала уже всентябре. Обсуждаются детали стартовых выпусков и название программы. Форматпередачи схож с шоу "Вечерний Ургант".получит прайм-тайм на Первом канале. Телеведущаяи руководство телеканала согласовали формат передачи. Это будет развлекательнаяпрограмма, "лейт найт шоу" – как "Вечерний Ургант", но собзором интересных событий в стране, сообщает телеграм-канал Mash.Авторы программы сейчас решают, как ее назвать, вносятсяфинальные правки. По данным телеграм-канала, Ксении Собчак пообещали вечерний прайм-тайм.Отмечается, что журналистка не займет чье-то место – просто у Ивана Урганта и ВладимираПознера появится очень известная коллега. Которая, тем не менее, составит имконкуренцию.Ранее подтвердила переговоры с Первым каналом. "Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия "классная идея, давайте попробуем", – говорила телеведущая.У есть опыт работы на Первом канале. Светская львица 10 лет назад была ведущей в экстремальном проекте "Последний герой". Кроме того, Собчак удалось поработать в программе "Две звезды", где она выступала вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки.