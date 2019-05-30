Ксения Собчак появится в эфире Первого канала уже в
сентябре. Обсуждаются детали стартовых выпусков и название программы. Формат
передачи схож с шоу Вечерний Ургант.
Ксения Собчак появится в эфире Первого канала уже в
сентябре. Обсуждаются детали стартовых выпусков и название программы. Формат
передачи схож с шоу "Вечерний Ургант".
получит прайм-тайм на Первом канале. Телеведущая
и руководство телеканала согласовали формат передачи. Это будет развлекательная
программа, "лейт найт шоу" – как "Вечерний Ургант", но с
обзором интересных событий в стране, сообщает телеграм-канал Mash.
Авторы программы сейчас решают, как ее назвать, вносятся
финальные правки. По данным телеграм-канала, Ксении Собчак пообещали вечерний прайм-тайм.
Отмечается, что журналистка не займет чье-то место – просто у Ивана Урганта и Владимира
Познера появится очень известная коллега. Которая, тем не менее, составит им
конкуренцию.
Ранее подтвердила переговоры с Первым каналом. "Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия "классная идея, давайте попробуем", – говорила телеведущая.
У есть опыт работы на Первом канале. Светская львица 10 лет назад была ведущей в экстремальном проекте "Последний герой". Кроме того, Собчак удалось поработать в программе "Две звезды", где она выступала вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки.