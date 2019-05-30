УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Евменова Юрия Владимировича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Евменова Юрия Владимировича, 1972 года рождения, который 23 мая 2019 года ушёл с места временного проживания, расположенного в поселении Роговское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 50-55 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, глаза голубые.Был одет: синие штаны cо светоотражающей полоской, зелёная куртка, резиновые шлепанцы.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 865-87-64 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79