УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Конькова Андрея Сергеевича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Конькова Андрея Сергеевича, 1983 года рождения, который 20 мая 2019 года ушёл из дома в городе Щербинка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 32 года, рост 178 см, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы русые коротко стриженные, глаза серо-голубые.Был одет: куртка и комбинезон на лямках, черные ботинки.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79