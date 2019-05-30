УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Соболева Дмитрий Ивановича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Соболева Дмитрий Ивановича, 1958 года рождения, который 28 мая 2019 года ушёл из дома в поселении Киевский и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 60 лет, рост 168-170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие седые.Был одет: синие джинсы, синяя кофта, черные туфли.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79