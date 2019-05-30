В Красноярском крае девятиклассник Андрей Максимов спас девочку, упавшую в реку. ЧП произошло в поселке Байкит Эвенкийского района.

В Красноярском крае девятиклассник Андрей Максимов спас девочку, упавшую в реку. ЧП произошло в поселке Байкит Эвенкийского района, передает "Интерфакс".26 мая, возвращаясь из школы, он увидел, как недалеко от берега в реке Байкитик тонет ребенок.Не раздумывая, мальчик в верхней одежде и с рюкзаком за спиной нырнул в воду. Он подплыл к тонущей девочке и с трудом вытолкал ее на берег, где Настю подхватили подруги.Самого подростка понесло вниз по течению, но он смог ухватиться за плиты, укрепляющие береговую линию и самостоятельно выбраться из ледяной воды.В этот день в Байките было +7 градусов, местами лежал снег, а на местных реках продолжался мелкий ледоход. Руководство местной пожарно-спасательной части вручило девятикласснику благодарственное письмо.Рассматривается вопрос о награждении подростка наградой МЧС России за спасение утопающих.