До пяти лет лишения свободы грозит руководству питерской школы по парусному спорту, 18-летний воспитанник которой - член национальной сборной по виндсерфингу Артем Акимов - погиб во время тренировки в акватории Финского залива. СКР обнародовал видео с места, где были обнаружены останки спортсмена.

До пяти лет лишения свободы грозит руководству питерской школы по парусному спорту, 18-летний воспитанник которой — член национальной сборной по виндсерфингу Артем Акимов — погиб во время тренировки в акватории Финского залива. СКР обнародовал видео с места, где были обнаружены останки спортсмена.ЧП произошло около трех часов дня 27 мая в Петровском фарватере, который Артем знал досконально, поскольку постоянно тут тренировался. На сей раз он из-за паруса не заметил "Метеор" и в итоге угодил под двигавшееся на высокой скорости судно на подводных крыльях. Останки спортсмена обнаружили спустя несколько часов.Представители МЧС сразу заявили, что Акимов нарушил Морской кодекс, приблизившись к маршруту пассажирских судов. Теперь же СКР завел уголовное дело о халатности — его фигурантами стали руководство и тренеры спортшколы, которые "ненадлежащим образом выполняли свои обязанности".