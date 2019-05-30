В Кабардино-Балкарии по подозрению во взяточничестве задержали 12 сотрудников полиции во главе с замначальника ГИБДД республики. СКР обнародовал запись обысков у предполагаемых мздоимцев.

В Кабардино-Балкарии по подозрению во взяточничестве задержали 12 сотрудников полиции во главе с замначальника ГИБДД республики, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. СКР обнародовал запись обысков у предполагаемых мздоимцев.По версии следователей, стражи порядка крышевали перевозчиков суррогатного алкоголя, фактически сделав для них платной федеральную трассу "Кавказ" — водители фур отстегивали деньги за проезд по территориям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов, а также через КПП "Малка". Полученные средства стекались к заместителю начальника республиканского УГИБДД, а тот уже распределял их среди соратников.Только за два последних года инспекторы получили от производителей и поставщиков поддельной водки взяток на 42 миллиона рублей, в обмен гарантировав отсутствие проблем во время доставки зелья.Фигурантами уголовных дел о получении взятки и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения стали 13 человек, но одному из них удалось скрыться. В ближайшее время все они лишатся погон.