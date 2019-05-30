На днях состоялась встреча полицейских и общественников с пенсионерами районного центра.

Сотрудники МО МВД России «Ковровский» совместно с членами Общественного совета регулярно организуют совместные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений против различных категорий граждан. На днях правоохранители и общественники пригласили в Отдел активистов из числа пожилых граждан районного центра.Обращаясь к пенсионерам, врио начальника ОУУПиПДН майор полиции Александр Лебедев напомнил о наиболее распространенных мошеннических схемах, посоветовал быть внимательными и бдительными, не реагировать на сомнительные звонки и сообщения. Тема вызвала живой интерес у аудитории, полицейскому задали ряд вопросов, на которые он отвечал, приводя примеры из собственной служебной практики.Вместе со стражем порядка присутствующие обсудили возможные форматы мероприятий, в рамках которых пенсионеры-активисты помогут сотрудникам полиции проводить профилактическую работу среди населения.Завершилось мероприятие посещением музея полиции. Экскурсию для гостей провел подполковник милиции в отставке Александр Гаров.Слушатели ознакомились с обширным документальным материалом, освещающим жизнь и работу нескольких поколений полиции. Вниманию гостей было представлено более двух тысяч различных экспонатов, уникальные архивные исторические документы, фотографии, бытовые вещи и предметы милицейского и воинского снаряжения, воспоминания ветеранов.По мнению члена Общественного совета Татьяна Шепелевой, которая принимает активное участие в организации подобных встреч, такое общение дает пенсионерам возможность повысить свою правовую грамотность и осознать свою значимость для общества.