Обладателем Гран-при конкурса стал сержант полиции Дмитрий Попов, полицейский комендантского взвода 2-ого Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве...

28 мая 2019 года в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялась церемония награждения победителей смотра-конкурса художественной самодеятельности сотрудников, работников, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей.Церемонию награждения открывала заместитель начальника КЦ, директор ДК Каринэ Гаспарян, член комиссии конкурса. Она поприветствовала всех присутствующих и со словами благодарности обратилась ко всем, кто принимал участие в конкурсе.Заслуженные награды лауреатам, дипломантам и победителям вручал начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко.Обладателем Гран-при конкурса стал сержант полиции Дмитрий Попов, полицейский комендантского взвода 2-ого Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве.По окончанию церемонии награждения состоялся концерт солиста рок-группы «Мономах» автора исполнителя Василия Акимова.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве