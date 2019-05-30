В среду на столицу Белоруссии обрушился ливень и сильный ветер. Затопило несколько улиц, сорвало крышу с частного дома. Часть конструкции вылетела на дорогу и повредила линию электропередач и три легковых автомобиля.

В среду на столицу Белоруссии обрушился ливень и сильный ветер. Затопило несколько улиц, сорвало крышу с частного дома.Крыша упала на дорогу в районе Запорожской площади и повредила линию электропередач и три легковых автомобиля.UPD: #минск район Запорожской площади:На месте работают @112MINSK @112by. Движение троллейбусов приостановлено. Аварийные бригады контактной сети в данный момент восстанавливают линию. pic.twitter.com/Y0NZNKer02— МЧС Минска (@112MINSK) 29 мая 2019 г.МЧС Минска сообщило, что в результате происшествия никто не пострадал. Последствия падения крыши на дорогу были устранены в течение нескольких часов.