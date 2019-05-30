Аналогичным способом обвиняемый совершил 40 противоправных деяний на общую сумму более 9 миллионов рублей...

«Следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 9 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе следствия установлено, что фигурант, используя персональные данные другого гражданина, изготовил фиктивные документы, свидетельствующие о якобы приобретении последним квартиры. Также злоумышленник изготовил фиктивное заявление о возврате налога на доходы физических лиц. Полученными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.Аналогичным способом обвиняемый совершил 40 противоправных деяний на общую сумму более 9 миллионов рублей.Следствием УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53