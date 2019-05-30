Это подарок некоммерческой организации «Мамин домик» и предпринимательского сообщества города Владимира

Это подарок некоммерческой организации «Мамин домик» и предпринимательского сообщества города ВладимираВ канун Международного дня защиты детей юные пациенты получили в дар современный цифровой видеопроектор и развивающие игрушки. Это подарок некоммерческой организации «Мамин домик» и предпринимательского сообщества города Владимира.Как сообщила главный врач Областной психиатрической больницы №2 Ольга Бахирева, в детском отделении есть всё необходимое для оказания медицинской помощи. Теперь стал более современным и досуг пациентов. В идеале условия медицинского учреждения, особенно там, где проходят лечение дети, должны быть приближены к домашней обстановке. Это способствует гармонизации психологического состояния ребенка и скорейшему выздоровлению.Сейчас в детском отделении проходят лечение 26 юных пациентов. Среди них есть как домашние дети, так и ребята, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов, патронатных семей, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Все они нуждаются в особенной заботе, а некоторые – в индивидуальном коррекционном обучении. В штате отделения два детских врача-психиатра, два воспитателя и логопед. Средний срок госпитализации – 3-4 недели.«С помощью видеопроектора мы планируем показывать мультфильмы, которые будут оказывать положительное воздействие на детей, позволят им легче перенести разлуку с родными и близкими. В свою очередь игротерапия оказывает развивающее и коррекционное воздействие. Эти методы мы уже успешно используем, поэтому современное проекционное оборудование и развивающие игрушки весьма кстати», – прокомментировала Ольга Бахирева.По словам руководителя медучреждения, детскую игровую комнату в скором времени ждёт дальнейшее обновление. Здесь постелют новое напольное покрытие и повесят шторы из светонепроницаемой ткани, чтобы изображение видеопроектора в светлое время было более чётким и ярким.