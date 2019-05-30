В нашей стране резко подорожали билеты на поездки в поездах на летние месяцы. Цена плацкарта стала просто заоблачной.

В нашей стране резко подорожали билеты напоездки в поездах на летние месяцы. Цена плацкарта стала просто заоблачной.Рост цен на билеты в плацкартные вагоны на июнь-июль 2019 годасоставил от 65% до 100%. Об этом пишет Общероссийское объединение пассажиров вписьме, адресованном ФАС, сообщаетЭкспертыорганизации после многочисленных жалоб граждан проанализировали цены на билетыпо 12 направлениям. Выяснилось, что больше всего, аж вдвое, подорожали поездкииз Москвы в Калининград (4021 рубль), из Москвы в Адлер (4143 рубля) и изНовосибирска в Томск (1507 рублей), передает Возросла на 65-68процентов цена плацкарта на билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Смоленск иПсков.Пользователей соцсетей возмутил бешеный взлет цен на плацкарт,пишет . Россияне раскритиковали РЖД за то,что компания наживается на отправляющихся в отпуск людях. "Начинаетсясезон отпусков. Как не запилить свою ручонку в карманы граждан?","Как же не заработать на самых обеспеченных слоях", "Это чтобв отпуск на машинах поехали", – прокомментировали люди неприятнуюновость в Twitter.В своюочередь глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, чтоотчасти возросшая оправдана. Он оправдал это тем, что перевозчикунеобходимо обновлять составы, однако цены не должны увеличиваться в два раза,сообщают "Известия".Федеральнаяпассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД)отрицает резкое подорожание Они объяснили большая разницу вцене сезонным подорожанием и скидками предыдущих месяцев.