В нашей стране резко подорожали билеты на
поездки в поездах на летние месяцы. Цена плацкарта стала просто заоблачной.
В нашей стране резко подорожали билеты на
поездки в поездах на летние месяцы. Цена плацкарта стала просто заоблачной.
Рост цен на билеты в плацкартные вагоны на июнь-июль 2019 года
составил от 65% до 100%. Об этом пишет Общероссийское объединение пассажиров в
письме, адресованном ФАС, сообщает
Эксперты
организации после многочисленных жалоб граждан проанализировали цены на билеты
по 12 направлениям. Выяснилось, что больше всего, аж вдвое, подорожали поездки
из Москвы в Калининград (4021 рубль), из Москвы в Адлер (4143 рубля) и из
Новосибирска в Томск (1507 рублей), передает Возросла на 65-68
процентов цена плацкарта на билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Смоленск и
Псков.
Пользователей соцсетей возмутил бешеный взлет цен на плацкарт,
пишет . Россияне раскритиковали РЖД за то,
что компания наживается на отправляющихся в отпуск людях. "Начинается
сезон отпусков. Как не запилить свою ручонку в карманы граждан?",
"Как же не заработать на самых обеспеченных слоях", "Это чтоб
в отпуск на машинах поехали", – прокомментировали люди неприятную
новость в Twitter.
В свою
очередь глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что
отчасти возросшая оправдана. Он оправдал это тем, что перевозчику
необходимо обновлять составы, однако цены не должны увеличиваться в два раза,
сообщают "Известия".
Федеральная
пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД)
отрицает резкое подорожание Они объяснили большая разницу в
цене сезонным подорожанием и скидками предыдущих месяцев.