Пассажирский самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, к нему направляются пожарные расчеты.

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, к нему направляются пожарные расчеты, передает ТАСС.По информации экстренных служб, на место следуют 10 пожарных автоцистерн, также в аэропорт направляются подразделения МЧС.Причиной аварийной посадки стало срабатывание датчика пожаротушения. Перед посадкой экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо. Самолет сел в штатном режиме, никто не пострадал.5 мая в Шереметьеве при посадке сгорел самолет Sukhoi Superjet 100. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Возможной причиной крушения назвали ошибку пилотирования.