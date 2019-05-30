Юморист вместе с семьей наслаждается теплыми майскими деньками. Максим Галкин и его жена Алла Пугачева отдыхают вдали от городской суеты.

Юморист вместе ссемьей наслаждается теплыми майскими деньками. Максим Галкин и его жена АллаПугачева отдыхают вдали от городской суеты.В личном Instagram комик опубликовал короткую видеозапись. Вкадре можно увидеть берег реки и раскидистую иву, ветки которой низко стелютсявдоль земли образуя удобное место для сидения.Именно на этой импровизированной скамеечке и устроилась певицаАлла Пугачева. Звезда греется на солнышке. Вокруг артистки бегают дети – близнецы Лиза и Гарри."Бывают моменты, когда я чувствую связь с землей, на которойвырос. Запах трав в воздухе, плеск весла на воде, говор птиц, детские голосаотносят меня к воспоминаниям из детства, а оттуда словно еще дальше к памятитех, кто жил здесь до меня", – написал Максим Галкин под видео.После он отметил, что такие же чувства в нем рождаются вовремя просмотра фильма Никиты Михалкова"Несколько дней из жизни Обломова" и во время прослушивания композиция Эдуарда Артемьева "Памятьсердца". По словам , именно этой мелодией он сопроводил свой ролик."Наверное, это очень наша русская черта, когда при взглядена сочную зелень родного поля и бегущих по нему детей, ты испытываешьнеизъяснимую светлую тоску по уходящему мгновению", – резюмировал супруг Аллы Пугачевой.Идиллическая картинка, продемонстрированная , многих растрогала. Например, музыкант Игорь Николаев написал вкомментариях: "Храни Господь вас и вашу семью!"