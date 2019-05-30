Юморист вместе с
семьей наслаждается теплыми майскими деньками. Максим Галкин и его жена Алла
Пугачева отдыхают вдали от городской суеты.
Юморист вместе с
семьей наслаждается теплыми майскими деньками. Максим Галкин и его жена Алла
Пугачева отдыхают вдали от городской суеты.
В личном Instagram комик опубликовал короткую видеозапись. В
кадре можно увидеть берег реки и раскидистую иву, ветки которой низко стелются
вдоль земли образуя удобное место для сидения.
Именно на этой импровизированной скамеечке и устроилась певица
Алла Пугачева. Звезда греется на солнышке. Вокруг артистки бегают дети – близнецы Лиза и Гарри.
"Бывают моменты, когда я чувствую связь с землей, на которой
вырос. Запах трав в воздухе, плеск весла на воде, говор птиц, детские голоса
относят меня к воспоминаниям из детства, а оттуда словно еще дальше к памяти
тех, кто жил здесь до меня", – написал Максим Галкин под видео.
После он отметил, что такие же чувства в нем рождаются во
время просмотра фильма Никиты Михалкова
"Несколько дней из жизни Обломова" и во время прослушивания композиция Эдуарда Артемьева "Память
сердца". По словам , именно этой мелодией он сопроводил свой ролик.
"Наверное, это очень наша русская черта, когда при взгляде
на сочную зелень родного поля и бегущих по нему детей, ты испытываешь
неизъяснимую светлую тоску по уходящему мгновению", – резюмировал супруг Аллы Пугачевой.
Идиллическая картинка, продемонстрированная , многих растрогала. Например, музыкант Игорь Николаев написал в
комментариях: "Храни Господь вас и вашу семью!"