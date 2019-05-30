Владимир Колокольцев прибыл в Республику Узбекистан для участия в заседании Совета Министров внутренних дел государств – участников СНГ.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Республику Узбекистан для участия в заседании Совета Министров внутренних дел государств – участников СНГ.На мероприятии будут рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в правоохранительной сфере и подписаны итоговые документы.Кроме того, запланированы рабочие встречи Главы МВД России с министрами внутренних дел ряда стран Содружества», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.