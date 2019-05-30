Сумма ущерба превысила 46 тысяч рублей
Сумма ущерба превысила 46 тысяч рублей
Жителя Владимира подозревают в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В ночь с 22 на 23 мая в полицию обратился 20-летний местный житель с заявлением о том, что из его комнаты в общежитии укради компьютерный системный блок, клавиатуру и другие комплектующие. Сумма ущерба превысила 46 тысяч рублей.
На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители. «По горячим следам» оперативники установили личность подозреваемого, 26-летнего мужчину. Владимирец во всех признался, пояснив, что похищенное хотел продать, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды.
Расследование уголовного дела продолжается.