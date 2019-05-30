Они готовы спонсировать приобретение и установку контейнеров для мусора и лавочек

Они готовы спонсировать приобретение и установку контейнеров для мусора и лавочекПо поручению губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в Белом доме продолжают системную работу по благоустройству 27 гектаров земель заброшенного парка у ДТЮ во Владимире.Напомним, 20 апреля администрация области провела здесь субботник, в котором принял участие и глава региона. В ходе этого мероприятия Владимир Сипягин в ответ на многочисленные предложения жителей о приведении этой территории в порядок дал ряд поручений. Во-первых, оперативно навести порядок в парке, который находится в центре города: установить баки для мусора, скамейки, привести в порядок дорожки для пешеходов. Во-вторых, добиться включения этого парка в национальный проект «Жильё и городская среда» в 2020 году – для финансирования его капитального благоустройства на федеральные деньги.18 мая обладминистрация совместно с общественниками и волонтерами провела в парке у ДТЮ еще один субботник. Заброшенную территорию вновь очистили от мусора, оставляемого недобросовестными горожанами. В ходе этого субботника представители Белого дома, профессионального архитектурного сообщества и общественники провели проектную сессию, на которой высказали предложения о будущем парка, где владимирцы и гости города смогут безопасно гулять, заниматься спортом, дышать свежим воздухом и любоваться видами исторического центра Владимира.Директор департамента ЖКХ администрации области Илья Потапов сообщил, что глава региона принял решение в качестве помощи городу выделить из областного бюджета 1,5-2 миллионов рублей – на создание проекта реконструкции парка с целью включения его в нацпроект «Жильё и городская среда».Инициатива Владимира Сипягина о благоустройстве заброшенного парка нашла отклик среди предпринимателей. Нашлись частные организации, которые готовы спонсировать приобретение, установку контейнеров для мусора и лавочек для отдыха посетителей будущего парка.