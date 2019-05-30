Молодой человек проник в комнату в общежитии и похитил компьютер.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).В ночь с 22 на 23 мая текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 20-летний местный житель с заявлением о том, что из его комнаты в общежитии похищены компьютерный системный блок, клавиатура и другие комплектующие. Сумма причиненного ущерба превысила 46 000 рублей.На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.«По горячим следам» оперативники и следователи провели комплекс необходимых мероприятий, в результате которого установили личность подозреваемого, 26-летнего местного жителя.23 мая молодой человек был задержан на территории областного центра. Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что похищенное он планировал продать, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды.В настоящее время похищенное имущество изъято и возращено законному владельцу.Расследование уголовного дела продолжается.