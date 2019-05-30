Председатель Госдумы Вячеслав Володин обозначил позицию нижней палаты парламента в отношении внесенного президентом России Владимиром Путиным законопроекта о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Действовать необходимо исходя из интересов национальной безопасности, подчеркнул он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обозначил позицию нижней палаты парламента в отношении внесенного президентом России Владимиром Путиным законопроекта о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Действовать необходимо исходя из интересов национальной безопасности, подчеркнул он.Власти США нарушили условия ДРСМД и, в конечном счете, вышли из него. Неоднократные предложения российской стороны сохранить договорные отношения были ими проигнорированы. Теперь настало время России принять ответные шаги и обеспечить собственную безопасность."Считаем правильным принять решение о выходе из этого Договора, приостановить его действие и сделать все возможное для того, чтобы нам обеспечить глобальную безопасность и в первую очередь безопасность наших граждан", – подчеркнул Вячеслав Володин. Он напомнил, что внесенный Владимиром Путиным законопроект предусматривает приостановление действия ДРСМД, однако дает возможность президенту восстановить его работу в том случае, если США изменят свою позицию.Текущие шаги американского руководства по разрыву договора он назвал неразумными. Более того, они ставят мир на порог новой гонки вооружения и новых вызовов.Володин напомнил, что Россия сделала все, чтобы сохранить договорные отношения и обязательства, которые взяли на себя СССР и США еще в 1987 году и которые гарантировали глобальную безопасность для всех стран мира. "Другие страны – Евросоюз, страны Европы – должны для себя также сделать вывод: Соединенные Штаты Америки хотят мира для всех, хотят глобальной безопасности или они делают страны Европы заложниками этого своего решения о выходе из Договора, нарушая другие соглашения", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента."Эти подходы по формированию однополярного мира многократно показывали, чем это заканчивается", – предупредил Володин.Он выразил желание, чтобы страны Европы и США понимали, что в основе должны лежать диалог и желание поддержать на Земле мир. И выражено это должно быть в конкретных действиях.Напомним, 30 мая на внеочередном заседании Совета Госдумы 30 мая был рассмотрен внесенный президентом России Владимиром Путиным проект Федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности". Депутаты будут голосовать за него на заседании 18 июня.