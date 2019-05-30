Звезда сериала Серафима прекрасная Екатерина Порубель
стала гостьей Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы Судьба
человека телеканала Россия 1 она рассказала о комплексах и личной жизни.
Звезда сериала "Серафима прекрасная" Екатерина Порубель
стала гостьей Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы "Судьба
человека" телеканала "Россия 1" она рассказала о комплексах и личной жизни.
Екатерина Порубель призналась, что с детства была очень полная. Артистка
призналась ведущему шоу "Судьба человека", что поправилась из-за избытка
сладостей дома.
По словам Порубель, оба ее родителя были физиками, в то время ученые зарабатывали мало, поэтому отцу пришлось искать
дополнительные источники дохода. Семья артистки продавала лакомства.
"Он ездил с другом на завод, там они коробками покупали печенье
Курабье. Мы дома его развешивали по полкило. Это было небольшой период времени.
Печенье было в безумных количествах. Ты взвешиваешь, два, три, четыре печенья
ты съедаешь", – сообщила знаменитость.
Екатерина рассказала, что к 11 классу поправилась до ста килограммов.
Из-за лишнего веса будущая артистка очень комплексовала. "Я смотрю, у девочек
какие-то молодые люди возникают, а у меня нет. Мне ж обидно", – пожаловалась Екатерина
ведущему ток-шоу .
Борис Корчевников поспешил успокоить собеседницу. "Мне
всегда нравились такие девочки", – с улыбкой произнес он.
В сегодняшнем выпуске программы Порубель поведала,
что из-за полноты в театральной студии, в которой она занималась с 12 лет, ей давали
незначительные роли – львенка, слоненка. Да и после окончания Щепкинского
училища она долго не получала стоящих предложений.
Все изменилось после того, как актриса снялась в сериале
"Серафима прекрасная". Главная роль в этой киноновелле подарила
Екатерине любовь зрителей, премию ТЭФИ и женское счастье. На съемках она
познакомилась со своим мужем, которому родила троих сыновей.