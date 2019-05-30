Звезда сериала Серафима прекрасная Екатерина Порубель стала гостьей Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы Судьба человека телеканала Россия 1 она рассказала о комплексах и личной жизни.

Звезда сериала "Серафима прекрасная" Екатерина Порубельстала гостьей Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1" она рассказала о комплексах и личной жизни.Екатерина Порубель призналась, что с детства была очень полная. Артисткапризналась ведущему шоу "Судьба человека", что поправилась из-за избыткасладостей дома.По словам Порубель, оба ее родителя были физиками, в то время ученые зарабатывали мало, поэтому отцу пришлось искатьдополнительные источники дохода. Семья артистки продавала лакомства."Он ездил с другом на завод, там они коробками покупали печеньеКурабье. Мы дома его развешивали по полкило. Это было небольшой период времени.Печенье было в безумных количествах. Ты взвешиваешь, два, три, четыре печеньяты съедаешь", – сообщила знаменитость.Екатерина рассказала, что к 11 классу поправилась до ста килограммов.Из-за лишнего веса будущая артистка очень комплексовала. "Я смотрю, у девочеккакие-то молодые люди возникают, а у меня нет. Мне ж обидно", – пожаловалась Екатеринаведущему ток-шоу .Борис Корчевников поспешил успокоить собеседницу. "Мневсегда нравились такие девочки", – с улыбкой произнес он.В сегодняшнем выпуске программы Порубель поведала,что из-за полноты в театральной студии, в которой она занималась с 12 лет, ей давалинезначительные роли – львенка, слоненка. Да и после окончания Щепкинскогоучилища она долго не получала стоящих предложений.Все изменилось после того, как актриса снялась в сериале"Серафима прекрасная". Главная роль в этой киноновелле подарилаЕкатерине любовь зрителей, премию ТЭФИ и женское счастье. На съемках онапознакомилась со своим мужем, которому родила троих сыновей.