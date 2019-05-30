Скандал с деньгами и недвижимостью Элины Быстрицкой, вспыхнувшей после ее смерти, набирает обороты. В окружении актрисы утверждают, что младшая сестра умудрилась продать квартиру с живой артисткой.

Скандал с деньгами и недвижимостью Элины Быстрицкой, вспыхнувшей после ее смерти, набирает обороты. В окружении актрисы утверждают, что младшая сестра умудрилась продать квартиру с живой артисткой.Элина Быстрицкая умерла 26 апреля в возрасте 91 года. Говорят, так как у нее не было детей в завещании она указала своих родных и близких, якобы в том числе и помощницу Ксению Рубцову. Внезапно стало известно, что младшая сестра актрисы София Шегельман, живущая с семьей в Израиле, написала заявление на Рубцову, обвинив ее в краже. А сейчас и вовсе появились слухи, что завещание Элины Быстрицкой пропало, как и ее наследство.Что касается Ксении рубцовой, то она была неотлучно с актрисой на протяжении десяти лет. Подруга Быстрицкой Людмила Голяндина утверждает, что Элина доверяла Ксении во всем. Однако незадолго до смерти артистки из Израиля приехала София Шегельман и навела свои порядки. "Всех отгородила от Элины, заменила ей сиделок, заперла ее дома, а сама уехала и лишь раз в месяц наведывалась. Думаю, сестра объявилась и установила свои порядки, когда до нее дошли слухи, что Элина собирается указать в завещании Ксению Рубцову..." – рассказала Голяндина.Она сообщила подробности жутких махинаций младшей сестры актрисы. "София Шегельман, насколько мне известно, за три недели до смерти Элины продала ее квартиру в Леонтьевском переулке в Москве. С отсрочкой освобождения жилплощади. По сути, квартиру с живой сестрой продала!" – цитирует Людмилу Голяндину .Кроме того, по ее словам, еще в начале 2000-х годов Шегельман избавилась от подаренной ей Быстрицкой квартиры и с концами переселилась в Израиль. То же случилось и с домом актрисы в Вильнюсе, который та купила, чтобы быть ближе к могилам родителей. "Все имущество еще при жизни Элины вывела из наследственной массы ее сестра София. Подсуетилась, чтобы никому ничего не досталось", – заключила подруга Элины Быстрицкой.Репортеры связались с бывшей хозяйкой дома в Вильнюсе. Анна Сенкевич, которая теперь живет по соседству, рассказала, что продала недвижимость актрисе еще в 2010 году. Причем оформили жилище в соотношении: 70% на Элину, а 30% – на ее сестру. По словам Сенкевич, там с весны до осени жила Шегельман с семьей, гостила пару раз Ксения Рубцова, бывала и сама Элина Быстрицкая. "Мы подружились, Элина очень добрый и хороший человек. Но в ее отсутствие начинала верховодить София, позволяла себе грубить, кричать. Насколько я поняла, сестры не очень ладили. Когда Соня в Москву приезжала, Элина гостиницу оплачивала: быть в одной квартире им было трудно. В Вильнюсе селились на разных этажах", – поведала Сенкевич.Бывшая хозяйка отметила, что за дом платила актриса. Якобы она перечисляла Софии 15 тысяч долларов в год. "Но я знаю, что реально содержание дома обходилось в четыре тысячи. Моя дочка все эти платежи делала. Интересно, куда девалось все остальное? – задала риторический вопрос женщина. -А недавно я узнала, что дом, который я продала Элине Быстрицкой, в 2017 году (еще при ее жизни) София через доверенность переписала на мужа своей внучки!"Журналисты связались с представителем сестры Элмины Быстрицкой Анастасией Расторгуевой. Та опровергла информацию о продаже квартиры актрисы еще при ее жизни. "Нет, нам о таком ничего не известно. Если у вас есть документы – будем рады их посмотреть. По моим сведениям, это квартира Элины Авраамовны", – заявила Расторгуева. При этом она отказалась комментировать продажу дома в Вильнюсе.