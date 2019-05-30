Представительство лидера оппозиции Боливарианской Республики Хуана Гуайдо распространило заявление, в котором говорится о бесполезности очередной встречи делегатов правительства Венесуэлы с их политическими противниками, организованной в Осло при посредничестве властей Норвегии.
Представительство лидера оппозиции Боливарианской Республики Хуана Гуайдо распространило заявление, в котором говорится о бесполезности очередной встречи делегатов правительства Венесуэлы с их политическими противниками, организованной в Осло при посредничестве властей Норвегии.
В результате переговоров никаких соглашений подписано не было, передает ТАСС.
Венесуэльская оппозиция поблагодарила Норвегию за ее благие намерения вывести из кризиса южноамериканскую страну.
По мнению МИД Норвегии, представители правительства и оппозиции Венесуэлы хотят найти конституционный выход из сложившейся ситуации.