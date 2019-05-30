Представительство лидера оппозиции Боливарианской Республики Хуана Гуайдо распространило заявление, в котором говорится о бесполезности очередной встречи делегатов правительства Венесуэлы с их политическими противниками, организованной в Осло при посредничестве властей Норвегии.

Представительство лидера оппозиции Боливарианской Республики Хуана Гуайдо распространило заявление, в котором говорится о бесполезности очередной встречи делегатов правительства Венесуэлы с их политическими противниками, организованной в Осло при посредничестве властей Норвегии.В результате переговоров никаких соглашений подписано не было, передает ТАСС.Венесуэльская оппозиция поблагодарила Норвегию за ее благие намерения вывести из кризиса южноамериканскую страну.По мнению МИД Норвегии, представители правительства и оппозиции Венесуэлы хотят найти конституционный выход из сложившейся ситуации.