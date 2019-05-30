Губернатор предлагает парламентариям рассмотреть несколько изменений в Законы

Губернатор предлагает парламентариям рассмотреть несколько изменений в ЗаконыСегодня, 30 мая, состоится очередное заседание ЗакСобрания Владимирской области. В повестке майской сессии – несколько законопроектов, которые на рассмотрение депутатов внёс Владимир Сипягин.В частности, на заседании обсудят законопроекты, которые напрямую касаются поддержки экономического сектора и повышения инвестиционной привлекательности 33-го региона. Речь идёт о предоставлении льгот инвесторам, например, инвестиционных налоговых вычетов.Владимир Сипягин предлагает не только увеличить господдержку, но сделать её более адресной, а значит, и более эффективной. Преференции поспособствуют созданию комфортных налоговых условий для привлечения инвестиций в наше регион, что окажет положительное влияние на изменение структуры валового регионального продукта, появление новых рабочих мест и как следствие – на рост доходов местных жителей.Кроме того, ЗС рассмотрит несколько проектов социально ориентированных законов, разработанных специалистами обладминистрации по поручению главы региона. В частности, Владимир Сипягин внёс в ЗС проект изменений в областной Закон «О форме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, относящихся к полномочиям РФ, переданным органам исполнительной власти субъектов РФ». Он приводит областную нормативную базу в соответствие с федеральным законодательством. Так, предлагают дополнить перечень категорий граждан, которые получают меры соцподдержки по оплате жилья и услуг ЖКХ, семьями, в которых воспитываются ВИЧ-инфицированные дети до 18-ти лет.Помимо этого, Владимир Сипягин предлагает парламентариям рассмотреть проект изменений в Закон «О порядке установления величины прожиточного минимума во Владимирской области». Документ предусматривает, что величина прожиточного минимума пенсионера в регионе для определения уровня социальной доплаты к пенсии, будут устанавливать на новый финансовый год законом области не позднее 15-го сентября текущего года. Это повысит оперативность начисления этих доплат.