Мария Захарова высмеяла заявление Михаила о строительстве
новой Украины. Официаолтного представителя МИД России удивило, что процесс,
о начале которого говорили еще при Ющенко, начинается заново.
Мария Захарова высмеяла заявление Михаила о строительстве
"новой Украины". Официаолтного представителя МИД России удивило, что процесс,
о начале которого говорили еще при Ющенко, начинается заново.
поражена происходящим на Украине. Процессы в
Незалежной недоступны пониманию обычного человека. Новое государство на этой
территории начинают строить каждые 5 лет, заметила официальный представитель
российского МИДа, комментируя заявление экс-президента Грузии Михаила
Саакашвили.
"Опять? Опять новую Украину? Это каждые 5 лет теперь
будет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А до
этого, при Ющенко?", – задалась вопросом дипломат.
Бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской
области вдохновлен вернувшимся к нему украинским гражданством и возбужден
открывающимися перспективами.Комментарий Марии Захаровой относится к заявлению, которое бывший президент Грузии и экс-мэр Одессы сделал, едва ступив на украинскую землю 29 мая.
"Я приехал не мстить, разрушать и наказывать, а делать
– строить то, что мне не дали сделать в Одессе, мне не дали реализовать большое
строительство", – приводит слова политика .
Саакашвили добавил, что ему, "выпал исторический шанс с новым президентом,
с новой командой участвовать в строительстве новой Украины".
Энтузиазма Михаила Саакашвили не разделила не только – не поняли политика и в парламенте Грузии. Правящая партия "Грузинская
мечта" намерена требовать экстрадиции бывшего президента: он объявлен в
розыск по нескольким уголовным делам.