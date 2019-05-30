Мария Захарова высмеяла заявление Михаила о строительстве новой Украины. Официаолтного представителя МИД России удивило, что процесс, о начале которого говорили еще при Ющенко, начинается заново.

Мария Захарова высмеяла заявление Михаила о строительстве"новой Украины". Официаолтного представителя МИД России удивило, что процесс,о начале которого говорили еще при Ющенко, начинается заново.поражена происходящим на Украине. Процессы вНезалежной недоступны пониманию обычного человека. Новое государство на этойтерритории начинают строить каждые 5 лет, заметила официальный представительроссийского МИДа, комментируя заявление экс-президента Грузии МихаилаСаакашвили."Опять? Опять новую Украину? Это каждые 5 лет теперьбудет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А доэтого, при Ющенко?", – задалась вопросом дипломат.Бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесскойобласти вдохновлен вернувшимся к нему украинским гражданством и возбужденоткрывающимися перспективами.Комментарий Марии Захаровой относится к заявлению, которое бывший президент Грузии и экс-мэр Одессы сделал, едва ступив на украинскую землю 29 мая."Я приехал не мстить, разрушать и наказывать, а делать– строить то, что мне не дали сделать в Одессе, мне не дали реализовать большоестроительство", – приводит слова политика .Саакашвили добавил, что ему, "выпал исторический шанс с новым президентом,с новой командой участвовать в строительстве новой Украины".Энтузиазма Михаила Саакашвили не разделила не только – не поняли политика и в парламенте Грузии. Правящая партия "Грузинскаямечта" намерена требовать экстрадиции бывшего президента: он объявлен врозыск по нескольким уголовным делам.