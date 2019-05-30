При проведении операции с недвижимостью потерпевший обнаружил, что документы, подтверждающие право собственности, являются поддельными.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч.2 ст. 327 УК РФ (подделка документов).В ноябре 2018 года в полицию обратился 54-летний местный житель. Мужчина пояснил, что при проведении операции с принадлежащими ему квартирой и земельным участком обнаружил, что документы, подтверждающие право собственности, являются поддельными.После проведенной проверки следователями было возбуждено уголовное дело.В ходе следствия установлено, что в 2015 году потерпевший обратился к фигуранту с просьбой помочь в оформлении необходимых документов, выписал доверенность на представление интересов и передал 34 000 рублей в качестве оплаты за услугу. Через некоторое время злоумышленник передал мужчине готовый документ, представив его как подлинный.Фигурант, задержанный полицейскими после поступившего сообщения, пояснил, что полученные деньги потратил по собственному усмотрению, а потерпевшему представил документ, изготовленный на принтере, чтобы скрыть совершенное хищение денег.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.