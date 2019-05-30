В Ленинградской области устраняют последствия урагана, бушевавшего накануне. Больше всего разрушений в трех районах - Киришском, Волховском и Тосненском. Сейчас жители расчищают дороги и огороды, штормовой ветер снес даже достаточно крупные теплицы.

В Ленинградской области устраняют последствия урагана, бушевавшего накануне. Больше всего разрушений в трех районах - Киришском, Волховском и Тосненском. Сейчас жители расчищают дороги и огороды, штормовой ветер снес даже достаточно крупные теплицы.Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", не лучшим образом выглядят и дороги: на автомобиле не проехать - асфальт завален сломанными деревьями. Не только Киришский район прострадал, в самом городе также вырыванные с корнем деревья. Естественно, что поваленные деревья создали в вечеру заметные пробки на дорогах Ленинградской области.К счастью Петербург ураган обошел стороной. Но непогода ударила по Северной столице падением температуры — утром отметки термометров не превышали десяти градусов, что ниже климатической нормы.