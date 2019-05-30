Испания полна чудес – гастрономических, архитектурных, исторических. Причем многие не встретить больше нигде в мире. Среди них – уникальный Биопарк в Валенсии, поехать куда предлагает туроператор TUI.

Испания полна чудес – гастрономических, архитектурных, исторических. Причем многие не встретить больше нигде в мире. Среди них – уникальный Биопарк в Валенсии, поехать куда предлагает туроператор TUI.Настоящие жирафы бегают на фоне заката, бегемот, которого можно рассмотреть в деталях, лемуры, до которых можно дотронуться - создается впечатление, что ты не в Европе, а где-то в джунглях.Для каждого вида животных здесь созданы условия, максимально приближенные к естественной природной среде обитания – ты словно гуляешь по разным географическим зонам. Вот сухая и влажная саванна, тут болота, там леса экваториальной Африки и Мадагаскара...По-английски это место называемое immersion zoo или "зоопогружение". В зоопарке нового поколения человек – не хозяин, а гость, перемещающийся по тропинкам, мосткам и проложенным сквозь каменные стены туннелям, наблюдающий за животным миром исподтишка. Людей и животных разделяют не стекла и барьеры, а водоемы, растения и скалы. Посетители словно погружаются в зону обитания братьев наших меньших.Интересно, что в каждой зоне Биопарка соседствуют только те животные, которые ладят меж собой в дикой природе. Например, жирафы, зебры и антилопы, мирно пасутся среди растений. Возле львов можно заметить полосатых мангустов. Всего же на площади в 80 тысяч квадратных метров представлено более 116 видов млекопитающих, пернатых и пресмыкающихся.Этот чудесный Биопарк был создан русле реки Турия. Она часто выходила из берегов и город шел под воду. В итоге в 1973 году ее пустили по другом руслу, а на старом месте появилось немало чудес. И они стоят внимания!