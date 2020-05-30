Пресс-служба хоккейного клуба Ак Барс объявила о продлении контракта с защитником Альбертом Яруллиным. 27-летний игрок обороны подписал соглашение с казанской командой, рассчитанное на один год – до конца сезона 2020/21.

Пресс-служба хоккейного клуба "Ак Барс" объявила о продлении контракта с защитником Альбертом Яруллиным.27-летний игрок обороны подписал соглашение с казанской командой, рассчитанное на один год – до конца сезона 2020/21.Яруллин в сезоне-2019/2020 в составе "Ак Барса" принял участие в 56 играх, в которых набрал 33 очка – четыре шайбы и 29 передач при показателе полезности +18.Альберт в деле! Яруллин подписал новый контракт с «Ак Барсом» на один год ✅ pic.twitter.com/WlrALxtuGZ— ХК Ак Барс (@hcakbars) May 30, 2020Ранее стало известно, что казанский клуб продлил контракт с нападающим Артемом Галимовым.