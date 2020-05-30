Полузащитник сборной России и Монако Александр Головин сообщил, что впервые за шесть последних лет отмечает свой день рождения дома. В субботу, 30 мая, хавбеку исполнилось 24 года.

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин сообщил, что впервые за шесть последних лет отмечает свой день рождения дома. В субботу, 30 мая, хавбеку исполнилось 24 года."Впервые за шесть лет праздную день рождения дома. Очень этому рад, – приводит слова Головина пресс-служба сборной России. – Когда маленький был, на день рождения проснулся, и родители сразу подарили мяч. Но он оказался мини-футбольным, а я так мечтал о настоящем и заплакал. Мама с папой не могли меня успокоить. Они сели в машину и поехали в Новокузнецк. Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни! Спасибо, мама и папа", – подытожил футболист.Напомним, Головин – воспитанник московского ЦСКА, из которого перешел в "Монако" летом 2018 года за 30 миллионов евро. Александр в текущем сезоне в составе монегасков принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.