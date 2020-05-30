В США акции против полицейского насилия все чаще переходят в массовые столкновения. Беспорядки прошли во многих крупных американских городах. Арестованных сотни, власти уже отправили на помощь полиции силы национальной гвардии, военных полицейских готовится прислать Пентагон. Однако манифестанты не спешат уходить с улиц.

В США акции против полицейского насилия все чаще переходят в массовые столкновения. Беспорядки прошли во многих крупных американских городах. Арестованных сотни, власти уже отправили на помощь полиции силы национальной гвардии, военных полицейских готовится прислать Пентагон. Однако манифестанты не спешат уходить с улиц.Уже больше десятка американских городов выглядят устрашающе. Бутылки и камни летят в стражей порядка. Те в ответ пускают слезоточивый газ. Манифестанты поджигают все подряд: полицейские машины, здания и американские флаги.В Детройте неизвестный открыл огонь из машины, когда рядом собралось много протестующих. В результате погиб 19-летний юноша. Шеф полиции пообещал принять жесткие меры против нарушителей порядка."Если вы хотите сделать заявление, делайте это мирным способом. Те, кто устраивают беспорядки, не представляют большинство жителей нашего города. И я не позволю меньшинству преступников нападать на полицейских и подвергать наше общество опасности. Знайте: мы этого не потерпим", — заявил шеф полиции Детройта Джеймс Крейг.К стрельбе привели и протесты в Луисвилле, штат Кентукки. Ранены 7 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Здесь же полиция обстреляла журналистку резиновыми пулями во время прямого эфира.Власти Атланты ввели режим ЧС. Мэр города призвала демонстрантов разойтись по домам и обвинила их в том, что они своими действиями позорят имя Мартина Лютера Кинга – борца за права темнокожих."Вчера, когда я услышала о насилии во время протестов в Атланте, я позвонила своему сыну и спросила: где ты? Я сказала: я не смогу тебя защитить. Темнокожие не должны сейчас выходить на улицу. Это не протест. Это не в духе Мартина Лютера Кинга", — говорит мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс.В Миннеаполисе, где погиб Джордж Флойд, не прекращаются грабежи и поджоги. Местные власти просят у федеральных подкрепления. Пентагон готовится отправить туда подразделения военной полиции."Это самое крупное развертывание гражданских сил в истории Миннесоты. И честно говоря, у нас нет достаточного количества людей. Мы не можем проводить аресты, потому что масштаб и динамика протеста огромны", - заявил губернатор Миннесоты Тим Вальц.Протесты разгорелись с еще большей силой, когда появилось новое видео задержания Джорджа Флойда. На кадрах видно, что мужчину удерживали придавленным к земле сразу трое офицеров. Арестовали пока только одного из полицейских. Ему вменяют убийство по неосторожности. Однако семья убитого требует переквалифицировать обвинение на более тяжкое.