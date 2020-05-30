Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, как однажды питьевая вода стала причиной опасной болезни. В студии телеканала Россия 1 она поделилась своей историей.

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, как однажды питьевая вода стала причиной опасной болезни. В студии телеканала "Россия 1" она поделилась своей историей.Эксперты исследовали бутилированную воду и искали ответы на популярные вопросы. В том числе и такой: сколько воды надо пить в день взрослому человеку, чтобы быть здоровым.Чехова рассказала, что много лет воду почти не пила – в основном зеленый чай. "Я приходила на съемку – мне заваривали чай, я просыпалась – пила чай, на ночь – я пила чай. И в какой-то момент я пришла к врачу-гомеопату, он на каком-то суперсовременном американском устройстве измерил мой организм и сказал, что у меня обезвоживание", – поделилась Анфиса своей историей. По ее словам, врач рассказал, что человек должен пить 3–3,5 литра воды каждый день. И из человека, который не пил воду вообще, Чехова "с разбегу" стала пить по 3,5 литра в день!"Это было очень сложно, потому что я в себя эту воду практически запихивала, я жила возле туалета", – вспоминает она тот период.Такое "лечение" продолжалось почти год. Вначале она заметила улучшения во внешности – улучшилась кожа, волосы стали блестеть, телеведущая стала высыпаться за короткое время. А через год начались серьезные проблемы с почками. Начался пиелонефрит, температура держалась под 40 градусов. Лечение заняло почти два года. И сейчас Чехова хоть и держит питьевой режим, но объемы потребляемой воды заметно сократились.Эксперт в студии программы "Тест", врач-психофизиолог Павел Евдокименко напомнил главный постулат в лечении: "все есть яд, и все есть лекарство, вопрос в дозировке". Именно избыточное количество воды и спровоцировало проблемы с почками.Избыток воды в организме может быть даже опаснее, чем ее недостаток. Одно из последствий – снижение уровня натрия до опасных пределов. Это может вызвать отек головного мозга и привести к летальному исходу. Например, 28-летняя калифорнийка Дженнифер Стрэндж погибла, участвуя в конкурсе, кто выпьет больше воды и дольше всех удержится от похода в туалет. Дженнифер выпила больше всех – 6,5 литров. Спустя пять часов она умерла от гипонатриемии.Определенных норм потребления воды нет, все конкретные цифры – это уловки диетологов и маркетологов. У каждого человека – свои нормы. Питьевой режим зависит от физической активности человека, климата, в котором он проживает, состояния здоровья и прочих факторов. Конечно, бывают ситуации, когда человеку надо выпить и 3 литра воды. Но это разовые моменты, когда человек работает на жаре или занимается спортом. Но если у обычного человека вдруг появилась потребность пить много воды, это говорит о проблемах со здоровьем, например, сахарном диабете.