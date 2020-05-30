Лайнеру государственной авиакомпании Air India, вылетевшему в Москву за индийскими гражданами, застрявшими в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, пришлось сделать разворот и вернуться в Нью-Дели. Причиной стал положительный тест на новый коронавирус у одного из пилотов.

Лайнеру государственной авиакомпании Air India, вылетевшему в Москву за индийскими гражданами, застрявшими в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, пришлось сделать разворот и вернуться в Нью-Дели. Причиной стал положительный тест на новый коронавирус у одного из пилотов.Самолет Airbus A320neo летел в Москву без пассажиров, сообщает портал индийского телеканала NDTV. По возвращении экипаж отправили на карантин. В Москву за индийцами отправят другой самолет.По словам источников в Главном управлении гражданской авиации Индии, будет проведено расследование инцидента. По первым данным, произошедшее выглядит как сбой в установленных процедурах, в рамках которых у всех членов экипажей перед полетами берут тесты на коронавирус. Пилот с положительным результатом теста, конечно, не должен был находиться на борту самолета.О положительном результате теста пилота на новый коронавирус команде на земле стало известно, когда лайнер уже достиг воздушного пространства Узбекистана, уточняет ТАСС.По последним данным портала Worldometers, в Индии диагностировано 175957 случаев нового коронавируса. Чуть менее 5 тысяч заболевших скончались.