Почему коронавирус не передается от матери к ребенку во время беременности? Помогает ли прививка БЦЖ от COVID-19? И чем опасно ношение масок для детей до двух лет? Результаты последних исследований новой коронавирусной инфекции.

Мировая наука — в поисках вакцины и эффективных средств лечения коронавирусной инфекции. Большой интерес у ученых вызывают особенности популяционного иммунитета среди жителей разных стран. Оказалось, что в регионах, где проводились массовые прививочные кампании, эпидемия протекает легче, чем в государствах, где не было такой вакцинации. Например, низкую смертность в Швейцарии объясняют прививками от пневмококка, а в России — вакцинацией БЦЖ, то есть прививками против туберкулеза."У нас смертность практически самая минимальная от этой инфекции. Многие пытаются объяснять это тем, что в определенный период Россия и Советский Союз имели уникальные программы по обязательной вакцинации населения против целого ряда инфекций. Но на сегодняшний день строго научных доказательств этого эффекта мы не имеем", — отметил Владимир Чехонин, вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН.Это направление исследований — перспективное. И ученым еще предстоит выяснить, какую роль вакцина БЦЖ играет в формирование устойчивости против COVID-19.Сейчас коронавирус изучается досконально. Любопытный факт: врачи подтвердили, что коронавирусная инфекция не передается от матери к ребенку во время беременности. В России положительный статус был выявлен у более чем 2,5 тысячи беременных женщин. При этом дети, как говорят врачи, рождались стерильными, то есть здоровыми: коронавирус не может преодолеть плацентарный барьер.Вообще малыши до трех лет обладают крепким иммунитетом. К слову, это одна из причин, почему им не нужно носить маски."Маленькие дети, к счастью, коронавирусной инфекцией не болеют так, как взрослые. Для них нужна большая вирусная нагрузка. И более длительный контакт с вирусом. И маленькие дети болеют в основном дома, при тесных контактах. Мимолетных заражений, когда ребенок был на улице, к счастью, пока не зафиксировано. Только тесные контакты внутри семьи", — подчеркнул Евгений Тимаков, руководитель медицинского центра, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог.В Японии провели исследование, можно ли носить маски маленьким детям. Ответ однозначный — нет. Более того, специалисты предупреждают об их опасности для малышей до трех лет."Маски маленьким детям на улице не нужны — они опасны! Нарушение идет и терморегуляции, и не можем контролировать срыгивание у ребенка. Мы не можем проконтролировать, хватает ли малышу кислорода", — пояснил Евгений Тимаков.Ношение маски затрудняет дыхание маленького ребенка, что может привести к удушью. В жаркую погоду малыш с закрытым лицом перегревается — это создает дополнительную нагрузку на сердце, а также может привести к тепловому удару.