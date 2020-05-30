Житель Красноярского края подозревается в том, что систематически избивал проводом от телефона шестилетнего ребенка своей подруги. Экспертиза подтвердила, что у ребенка присутствуют кровоподтеки и ссадины, по факту издевательств над малолетним потерпевшим возбуждено уголовное дело.

Житель Дудинки стали фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Истязание малолетнего", об этом в субботу, 30 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.По версии следователей, 29-летний мужчина, будучи в состоянии опьянения, периодически наведывался домой к своей подруге, где систематически бил ее ребенка."В период с декабря 2019 года по 24 мая 2020 года, точные даты и время устанавливаются, подозреваемый причинял психические и физические страдания шестилетнему сыну своей сожительницы, избивая его проводом от телефона", — отметили в ведомстве.Проведенная экспертиза подтвердила наличие травм у мальчика.При этом мать маленького пострадавшего знала о происходящем, но никак не вмешивалась в ход событий. В настоящее время ребенок уже изъят из семьи и передан специалистам соответствующего учреждения.