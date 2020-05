30.05.2020

День двойников отпразднуют в последний день весны

Завтра последний день весны . А значит - Международный день близнецов. Близнецы- удивительное явление природы. Но.. сегодня мы встретимся не только с ними.

Альберт Ходкевич вздыхает. С каждым годом отражение в зеркале все больше похоже на первого президента СССР Михаила Горбачева. Коллеги и родные давно привыкли к повышенному вниманию к его персоне. Причем сам Альберт Иванович и не пытается подражать политику, но если кто-то просит сфотографироваться или дать автограф , он никогда не отказывает. Со своим известным двойником он встретился лишь однажды в 86 году в Тольятти, и именно тогда понял- образ будет преследовать его всю жизнь



Альберт Ходкевич, двойник Михаила Горбачева:



- Когда мне кто-нибудь вот так кулак показывает, что-то посмотри, я дума да, заслужено мне, ну а некоторые хвалят, что изменилось что-то.

Если для одних схожесть с известными людьми ничего не значит, то для других - это счастливый билет . Марина Ковальская, официальный двойник легендарной Мэрилин Монро. Девушка снимается в кино и выступает на корпоративах. Комедия с ее участием "Бабушка лёгкого поведения 2" посмотрели почти 2 миллиона зрителей. Сейчас Марина надеется покорить Голливуд.



Марина Ковальская, певица, официальный двойник Мэрилин Монро:

- Чаще всего просят спеть конечно визитку Мэрилин Монро. I wonnabe love by you. Just u nobody else but u Alone.



Шоумен Сергей Силантьев выбрал не менее узнаваемый образ. Он двойник Филиппа Киркорова. За 15 лет творческой деятельности Сергей получил десятки наград за победы в конкурсах двойников , главная из которых , премия "УСПЕХ" за лучшее перевоплощение в артиста эстрады. Когда Сергей в образе , что называется , и родная мать не отличит его от короля эстрады : внешность, голос, манеры, все одинаково, правда, Киркоров чуть выше, признает шоумен.



Сергей Силантьев, шоумен, двойник Филиппа Киркорова:

- Выбегают из машины, бегут ко мне сразу, бывает такое что знаете автографы просят, понятно, что срабатывает эффект "Вау". Это наверное самое главное когда народ мне верит.

Двойняшки Асия и Азиза родились с разницей в несколько минут. С детства им так надоело, что их все время путают, что одна из сестер побрила голову наголо и полностью поменяла стиль в одежде. Но такие радикальные меры помогли не надолго. У девушек одинаковый вкус во всем, им нравятся не только одни и те же фильмы и сериалы, но даже музыка и книги. Особенно часто сестер путали в институте



Асия и Азиза, сестры-двойняшки:



- Вы что-то путаете я Вас не знаю, да как Азиза, я Ася. Он такой всмысле, такое лицо да ладно ты ее сестра, да а они потом мне приходили и всегда говорили, а мы твою сестру видели, перепутали.

В мире существует несколько теорий, согласно которым у каждого есть свой уникальный двойник, с абсолютно одинаковыми внешними данными и манерой поведения. К сожалению вероятность подобной встречи ученые определили как один к триллиону.

Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир