Кошка или собака, заболевшие коронавирусом, не могут заразить человека, сообщил главврач городской клинической больницы №71 Александр Мясников.
Кошка или собака, заболевшие коронавирусом, не могут заразить человека, сообщил главврач городской клинической больницы №71 Александр Мясников.
Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта. Но от домашних животных заразиться коронавирусом невозможно.
Также мала вероятность заражения через загрязненные поверхности, в том числе посылки, ручки тележек, воду, систему вентиляции. При родах вирус не может перейти от матери к ребенку.
Кроме того, Мясников рассказал, что в Москве для выявления коронавируса делают ПЦР-тест, когда у пациента берут мазок со слизистой зева, и анализ на антитела, для которого у больного берут кровь, передает ТАСС.