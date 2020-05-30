Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в эфире телеканала Россия 24 рассказала, что в стране проблемы с распространением недостоверной деструктивной информации стоят очень остро. По ее словам, с начала апреля этого года они выявили в Сети почти 8,5 тысячи фейковых сообщений о коронавирусе. Из них заблокированы пока только 12 процентов.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что в стране проблемы с распространением недостоверной деструктивной информации стоят очень остро. По ее словам, с начала апреля этого года они выявили в Сети почти 8,5 тысячи фейковых сообщений о коронавирусе. Из них заблокированы пока только 12 процентов.Екатерина Мизулина пояснила, что социальные сети очень медленно блокируют недостоверную информацию, за счет чего подобные публикации успевают получить колоссальный охват. Директор Лиги безопасного интернета предлагает ввести в российском законодательстве дополнительные обязанности для соцсетей и мессенджеров по предупреждению распространения такого рода контента. В случае, если они этого делать не станут, то получат достаточно крупные штрафы. Мизулина привела пример, согласно которому в Германии за подобные нарушения можно получить наказание в размере 50 миллионов евро.Мизулина уверена, что соцсети и мессенджеры как никто понимают происходящее на своих площадках. В качестве доказательства директор Лиги безопасности интернета обратила внимание на то, как им удается использовать информацию в рекламных целях и для продажи иных услуг."Они признают, что контролируют поток информации на своих площадках. А, значит, никаких проблем для них это не составит в случае введения каких-то дополнительных законодательных обязанностей", — отметила Екатерина Мизулина.В качестве примера специалист обратила внимание на то, что Facebook блокирует российских пользователей за использование слова "укроп", "велосипедик". "Достаточно смешная ситуация, но, тем не менее, она достаточно часто повторялась", — рассказала Екатерина. Также Мизулина обратила внимание на картинку со Знаменем Победы на куполе Рейхстага, опубликованную перед Днем Победы. Facebook повсеместно блокировал контент с ее содержанием, то есть у соцсети есть все технические возможности для блокировки "неподобающей" информации, но он не всегда их применяет.Екатерина Мизулина рассказала, что в законодательных наработках Лигу безопасности интернета поддержала Валентина Матвиенко. Была создана рабочая группа в Совете Федерации, ее возглавляет председатель комитета по образованию и науке Лилия Гумерова. Уже практически два года верхняя палата ведет работу над законопроектом. Специалист выразила надежду на то, что уже в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение Госдумой.