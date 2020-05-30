Пандемия коронавируса COVID-19 нанесла серьезный ущерб не только здоровью, но и благосостоянию россиян. Многие люди были отправлены в неоплачиваемые отпуска, другие и вовсе лишились работы. Но даже положение дел может ухудшиться даже после победы над вирусом.

Пандемия коронавируса COVID-19 нанесла серьезный ущерб не только здоровью, но и благосостоянию россиян. Многие люди были отправлены в неоплачиваемые отпуска, другие и вовсе лишились работы. Но даже положение дел может ухудшиться даже после победы над вирусом.Проректор Финансового университета при правительстве России, профессор Александр Сафонов считает, что стране предстоит еще одна волна массовых увольнений трудящихся. И она будет отнюдь не менее масштабной, чем первая.По мнению Сафронова, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19 в России ограничительные меры стали не только причиной, но и стартовым механизмом для социально-экономического кризиса. Специалист отметил, что сокращение платежеспособного населения будет лишь усиливаться после снятия карантина. Вместе с ним будет снижаться и спрос на товары и услуги."Он окажется пониже, в силу того, что люди, оказавшиеся без работы, не получавшие заработную плату, попали в такое тяжелое положение", – пояснил эксперт.Александр Сафронов обратил внимание, что российская экономики ориентирована не только на внутренних, но и на внешних потребителей. А коронавирус в России сегодня значительно снижает объем экспорта товаров.