Нигерийский центровой Экпе Удох, который в разные годы играл в четырех клубах Национальной баскетбольной ассоциации, может перейти в московский ЦСКА. Армейцы в межсезонье расстаются с Кайлом Хайнсом, отправившемся в "Милан", и ищут ему замену на позиции под кольцом.Удох, которому исполнилось 33 года, начал профессиональную карьеру в команде НБА "Голден Стэйт Уорриорз", а затем играл за "Милуоки Бакс" и "Лос-Анджелес Клипперз". В сезонах-2015-2017 он перебрался в турецкий "Фенербахче", а затем вернулся в Северную Америку в "Юту Джаз". Минувший сезон он провел в чемпионате Китая, но заявил, что готов вернуться в Европу.Вместе с "Фенером" Удох выиграл чемпионат Евролиги и был признан MVP "Финала четырех". О его возможном переезде в Москву сообщили несколько инсайдеров, в частности, бывший партнер нигерийца по "Юте" Джо Инглс.You going to cska now