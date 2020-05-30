Евгений Куйвашев пообещал принять решение об изменении режима самоизоляции за выходные дни. Об этом он сообщил в соцсети, передает ГТРК Урал. Будут ли продлены ограничительные меры на следующей неделе, или жителей региона ожидает смягчение карантинных мер, зависит от развития ситуации, отметил губернатор Свердловской области.

Евгений Куйвашев пообещал принять решение об изменении режима самоизоляции за выходные дни. Об этом он сообщил в соцсети, передает ГТРК "Урал".Будут ли продлены ограничительные меры на следующей неделе, или жителей региона ожидает смягчение карантинных мер, зависит от развития ситуации. В этом вопросе нельзя принимать поспешных решений, отметил губернатор Свердловской области. Важно проанализировать статистику за ближайшие дни, посмотреть динамику распространения коронавируса. Главное — избежать вспышки заболевания после снятия части ограничений.Безусловно, очень ждут положительного решения владельцы ресторанов и кафе. Ограничительные меры болезненно повлияли на их бизнес. Как известно, всем заведениям предстоит подписать санитарную декларацию, созданную главой региона. Кстати, не все ее пункты нашли поддержку у бизнесменов. Например, пункт о допуске в помещение посетителей в расчете один человек на 10 квадратных метров. Для бизнеса такое серьезное сокращение числа клиентов губительно, отмечают рестораторы. Ведь арендная плата останется прежней, количество сотрудников — тоже. А доходы при таком обслуживании неминуемо сократятся, поделился вице-президент ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев.Есть в декларации пункты, которые не вызывают никаких сомнений: дезинфекция и проветривание помещений, дистанция, контроль за состоянием сотрудников. Каждый руководитель обязан обеспечивать безопасность своих сотрудников, отметил губернатора Свердловской области Павел Креков.Свои претензии к санитарным правилам представители ассоциации кулинаров и рестораторов региона высказали в открытом отзыве. По их мнению, документ нужно доработать. Сделать это необходимо как можно быстрее.