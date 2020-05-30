Британский автомобильный концерн McLaren Group, которому принадлежит одноименная формулическая команда, уведомила своих акционеров, что доходы компании за первый квартал 2020 года сократились более чем на 60%: с 284 до 109 млн фунтов (или в европейской валюте – с 315 до 121 млн евро).

Британский автомобильный концерн McLaren Group, которому принадлежит одноименная формулическая команда, уведомила своих акционеров, что доходы компании за первый квартал 2020 года сократились более чем на 60%: с 284 до 109 млн фунтов (или в европейской валюте – с 315 до 121 млн евро).Интересно, что гоночное подразделение McLaren финансово практически не пострадало, сообщает Motorsportweek.Com: в отчете говорится об уменьшении поступлений на 4,4 млн фунтов (4,9 млн евро) в связи с отложенным началом сезона "Формулы-1", но спонсорские выплаты команды увеличились на 4,1 млн фунтов (4,6 млн евро).Однако потери финансовые не так печальны, как то, что McLaren будет вынужден из-за последствий пандемии коронавируса сократить 70 сотрудников гоночного подразделения, а всего в McLaren Group будут уволены 1200 работников из 4 тысяч, которые на сегодня числятся в штате концерна. Эту информацию подтвердил руководитель коллектива Андреас Зайдль.