Три человека оказались в больнице после столкновения фуры и автобуса на трассе Енисейск – Пировское. По предварительным данным, ПАЗ остановился на обочине из-за технической неисправности, после чего в него врезался грузовик.

Три человека получили травмы в результате аварии, произошедшей в субботу, 30 мая, в Енисейском районе Красноярского края.Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Енисейск – Чалбышево, по технической причине совершил вынужденную остановку на обочине. Через некоторое время его протаранил грузовик MAN.После удара пассажирское транспортное средство оказалось в кювете и перевернулось на бок.Среди пострадавших оказались две пассажирки автобуса и 33-летний мужчина, находившийся за рулем фуры.